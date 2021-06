Sprechstunden des Seniorenbeirates finden wieder statt

Langenhagen. Nachdem die Lockerungen der Corona-Auflagen es möglich machen, bietet der Seniorenbeirat wieder Sprechstunden durch. Die Sprechstunden finden im Vereinshaus des Kulturrings Langenhagen am Rohdehof 18 im Eichenpark statt.Am Dienstag, 8. Juni, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geht es los.In den Sprechstunden beantwortet der Seniorenbeirat Fragen zu seiner aktuellen Arbeit und nimmt gerne die Anregungen und Hinweise auf Missstände der älteren Mitbürger auf.Zu allen sozialen Fragestellungen im Alter gibt das Seniorenbüro regelmäßig Montag. bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 14 Auskunft oder vereinbart persönliche Gesprächstermine. Informationsmaterial über die Arbeit des Seniorenbüros liegt dauerhaft im Foyer des Rathauses und in der Schützenstraße aus; Formulare sind kostenlos erhältlich.Anmeldungen für die Sprechstunde erbittet der Vorsitzende Horst-Joachim Schorlies unter seiner Rufnummer (0511) 73 58 39; er informiert dabei auch über die beim Zutritt noch bestehende Maskenpflicht und den internen Ablauf. Die Sprechstunden werden an jedem ersten Dienstag im Monat turnusgemäß stattfinden.