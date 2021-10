CCL öffnet am Sonntag, 7. November, seine Türen

Langenhagen. Das City-Center Langenhagen (CCL) öffnet am Sonntag, 7. November, erneut seine Türen für den beliebten Antikmarkt unter Einhaltung der geltenden 3G-Corona-Regeln.Die Besucher erwartet ein hochwertiges Ambiente mit exklusiven Waren aus unterschiedlichen Zeitepochen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf exklusiven Uhren, seltenen Münzen, erlesenem Schmuck, Gold- und Formsilberwaren in diversen Ausführungen sowie edlen Gemälden, ausgewählten Möbeln und Skulpturen. Das vielschichtige Angebot umfasst wertvolle Gegenstände unterschiedlicher Art - von alten Sammlerstücken bis hin zu modernen Raritäten.Erfahrene Spezialisten und Fachhändler bieten ausführliche Kaufberatungen und geben detaillierte Hintergrundinformationen. Als besonderen Service können die Besucher auch Wertgegenstände, insbesondere Gold- und Silberwaren sowie hochwertige Uhren (beispielsweise der Marken Rolex, Omega, Cartier), zur Begutachtung und Schätzung durch Sachverständige mitbringen – selbstverständlich unverbindlich und kostenlos. Bei Interesse melden Sie sich an der Kasse. Der Eintritt beträgt drei Euro.Von all dem können sich die Besucher am Sonntag, 7. November, von 11 bis 16.30 Uhr überzeugen. Für das leibliche Wohl sorgen Cafés. Parkplätze stehen auf dem Gelände des CCL kostenlos zur Verfügung. Ein Corona-Testzentrum mit kostenloser Corona-Testmöglichkeit befindet sich vor den Türen des CCL.