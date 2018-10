Arbeitseinsätze

Langenhagen. Am Sonnabend, 20. Oktober, und 27. Oktober finden um 10 Uhr Arbeitseinsätze der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen an der Leibnizstraße 62 statt. Wie in jedem Jahr haben die Mitglieder noch Gelegenheit, ihre Arbeitsstunden abzuleisten. Termin: Sonnabend, 20. Oktober, ab 10 Uhr und 27. Oktober ab 10 Uhr

Aufgaben: Terrasse, Bänke und Stühle säubern, Hecken schneiden, Grünflächen abharken, Grünschnitt, Laub entfernen. Anmeldung bei Wilfried Ahlhorn, Ressortleiter, Telefonnummer 10587217 oder Matthias Brand, erster Vorsitzender, Telefonnummer (0160) 6 01 63 29.