Arbeitseinsatz der TG Rot-Gelb

Langenhagen. Am Sonnabend, 26. Oktober, findet um 10 Uhr der nächste Arbeitseinsatz der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen unter dem Motto „Saisonende 2019“ auf unserer Anlage an der Leibnizstraße 62 statt. Wie in jedem Jahr haben die Mitglieder noch Gelegenheit, ihre Arbeitsstunden abzuleisten. Aufgaben: Terrassenbereich, Bänke und Stühle säubern, Hecken schneiden, Grünflächen abharken, Grünschnitt durchführen,

Laub entfernen. Anmeldung bei Wilfried Ahlhorn, Ressortleiter, Telefonnummer (0511) 10 58 72 17