Aromatherapie

Langenhagen. Einige ätherische Öle sind antibakteriell und zudem wirksam gegen Pilze und Viren. Sie sind bei Erkältungskrankheiten, bei Hautkrankheiten und vielem mehr eine große Hilfe.

In einem Aromaseminar am Donnerstag, 8. November, von 19 bis 21.15 werden diese naturreinen Pflanzendüfte mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, sich ein individuelles Körperöl zur Stärkung des Immunsystems zu mischen. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.