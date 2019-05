Arthrose

Kaltenweide (ok). Um das Thema "Arthrose in Hüfte und Knie" geht es bei einem Fachvortrag im Margeritenhof am Kaltenweider Platz, der am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr läuft. Arzt Michael Skutek geht auf Symptome, Untersuchung, Diagnose und Behandlung ein. Physiotherapeutin Maren Müller erläutert die Rolle der Physiotherapie bei Arthrose.Telefonische Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0511) 5 44 55 70.