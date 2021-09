ArtNight

Godshorn (ok). Begabung ist bei der ArtNight nebensächlich. Ein Künstler nimmt die Teilnehmer Schritt für Schritt an die Hand, damit auf der Leinwand mit Pinsel und Farbe ein kleines Kunstwerk entsteht. Zu diesem sicherlich besonderen Event lädt der DRK-Ortsverein in Godshorn für Sonnaben, 2. Oktober, ein. Termin ist von 18.30 bis 20.30 Uhr im Restaurant "La Villa Grande" an der Hauptstraße. Nähere Infos unter (0160) 1 59 77 53 oder auch unter drk.ortsverein.godshorn@gmail.com.