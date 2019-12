Asvents- und Weihnachtslieder

Langenhagen. Schon seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition in der Elisabethgemeinde: Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr laden die beiden Chöre der Gemeinde - die Kantorei unter Leitung von Arne Hallmann und die Eliza-Singers unter Leitung von Toby Lüer - zu einem gemeinsamen Advents- und Weihnachtsliedersingen in die Elisabethkirche ein.Die Chöre werden jeweils eigene Stücke präsentieren, aber auch die Besucher werden wieder miteinbezogen und können nach Herzenslust viele bekannte Weihnachtslieder mitsingen. Darüber hinaus wird Instrumentalmusik geboten und werden nachdenkliche und heitere Texte zum Fest zu hören sein.