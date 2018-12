Atempause in der Adventszeit

Langenhagen. Um den runden Altar herum stehen festlich gedeckte Tische, Kerzen spenden warmes Licht und ich werde am Tisch von freundlichen jungen Leuten bedient mit Plätzchen, alkoholfreiem Punsch und Mineralwasser. Weihnachtliche Musik, eine kleine Andacht – das lässt den Alltag für eine Stunde mal vergessen. So erlebt man die ChurchHour unter dem Motto: „Hier ist noch ein Plätzchen frei“ . Auch dieses Jahr am Sonntag, 16. Dezember, findet wieder diese gemütliche, adventliche Stunde in der evangelisch-lutherischen Eliagemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Langenhagen statt. Einfach einmal Atem holen in der Hektik der Adventszeit.