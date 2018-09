ATP-Kursus für Frauen und Männer

Krähenwinkel. In Bewegung kommen oder wieder beweglicher werden, kann man mit dem TSV KK. Das Alltagstrainingsprogramm (ATP) ist ein Kursus für Männer und Frauen ab 60 Jahre, die in den letzten Jahren sportlich eher inaktiv waren und dies verändern möchten. Der Kurs verknüpft typische Alltagssituationen wie etwa Heben, Tragen, Treppensteigen mit geeigneten Übungen die für ein gesundes Altern erforderlich sind und, die jeder täglich einbauen kann. Die Übungen sind einfach und zielen auf eine Verbesserung wichtiger Grundfertigkeiten, wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Das ATP Programm wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung(BZgA) gefördert und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Schnupperstunde ist am Sonnabend, 22. September, von 10 bis 11 Uhr im Vereinsheim des TSV KK Mitfahrgelegenheit vorhanden. Voranmeldung bitte bei Mona Derouiche unter m.derouiche@gmx.de oder telefonisch unter (0511) 7 63 91 50