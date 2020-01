Attraktiv?

Langenhagen (ok). Ist die Stadt als Arbeitgeber für Erzieherinnen und Erzieher attraktiv? Diese Frage soll unter anderem in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses diskutiert werden. Den Antrag hat Ratsmitglied Andreas Eilers (WAL) gestellt. Der Termin ist am Donnerstag, 16. Januar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzumng können die Einwohner Fragen stellen.