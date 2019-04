44 Fundsachen wurden jetzt versteigert

Langenhagen. Pünktlich um halb zehn am Sonnabendmorgen begann der Mitarbeiter des Ordnungswesens, Sebastian Hoffmeister, mit kräftiger Stimme die Versteigerung. 33 Fahrräder und elf allgemeine Fundsachen – darunter auche eine Drohne – bot das Fundbüro in seiner halbjährlich stattfindenden Aktion an. Nach gut eineinhalb Stunden hatten rund 50 Interessenten die angeboten Fundsachen für insgesamt 767 Euro vom engagierten Auktionator ersteigert.