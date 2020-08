Audi entwendet

Krähenwinkel. Diebe entwendeten nach Auskunft der Poliztei am "Hohen Kamp" in Krähenwinkel den auf der Hofeinfahrt abgestellten grauen Audi Q 5. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.