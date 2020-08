Auf 32-Jährigen eingeschlagen

Langenhagen. Auf einem Tankstellengelände an der Walsroder Straße/Ecke Reuterdamm gab es am Sonntag gegen 21.35 Uhr nach Auskunft der Polizei eine Auseinandersetzung. Dabei schlugen mehrere Personen auf einen 32-jährigen Mann ein. Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.