Auf dem Schulhof der Robert-Koch-Schule werden fünf Bäume gefällt

Langenhagen. Auf dem Schulhof der Robert-Koch-Schule fällen Mitarbeiter vom städtischen Betriebshof ab Mittwoch, 13. Februar, fünf Bäume. Die Arbeiten dauern längstens bis Donnerstag, 14. Februar. Die Gehölze weisen unterschiedliche Schäden auf; sie befinden sich in den Kronen, am Stamm oder im Wurzelbereich. Mit den Baumfällungen bereitet die Stadt den vierten Bauabschnitt für die Fläche an der Robert-Koch-Schule vor. Die Arbeiten sollen in diesen Sommerferien umgesetzt werden. Für die nun zu fällenden Bäume hatte die Stadt bereits Ersatz geschaffen. Er erfolgte im vergangenen Jahr mit der Anpflanzung neuer Bäume auf den Schulhof.