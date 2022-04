Auf den Spuren Carl von Linnés

NVL lädt ein zu einer Exkursion der besonderen Art ein

Langenhagen. Die Exkursion der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen führt die Teilnehmenden am Sonnabend, 30.April, in den Berggarten. Rainer Künnecke, Referent, Darsteller und Autor wird als Carl von Linné verkleidet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lebendige Szenen aus vergangenen Epochen vorstellen. Carl von Linné wurde 1707 in Rashult, Schweden geboren. Nach seinem Studium der Medizin und Naturwissenschaften unternahm er zunächst ausgedehnte Forschungsreisen und ließ sich 1738 als Arzt in Stockholm nieder. Als Naturforscher schuf er mit einem lateinischen Namensgebungsverfahren (binäre Nomenklatur) die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie.Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem Haupteingang des Berggartens, die Kosten der Führung betragen 20 Euro pro Person.. Anschließend ist ein Kaffeetrinken im Kleingartencafé Radieschen vorgesehen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer (0511) 73 19 59 möglich.