Auf den Spuren von Conrad-Wilhelm Hase

Elisabethkirchengemeinde lädt ein zur Tagesfahrt nach Eikeloh

Langenhagen. Am Donnerstag, 18. Oktober fährt die Gruppe „Offene Elisabethkirche“ gemeinsam mit Frau Pastorin Bettina Praßler-Kröncke und Gästen um 14 Uhr nach Eickeloh.Das kleine Dorf liegt in den Ausläufern der Lüneburger Heide zwischen Walsrode und Schwarmstedt, da wo Leine und Aller zusammenfließen.Dort hat Conrad-Wilhelm Hase, dessen Geburtstag sich am 2. Oktober zum 200. Male gejährt hat, eine kleine Version der Elisabethkirche gebaut, denn sie sieht außen und innen aus wie die Elisabethkirche – nur eben kleiner. Vielleicht hat der Architekt geübt? Die Kreuzkirche feiert nämlich in diesem Jahr 150 Jahre Kirchweihe. Die Elisabethkirche kann dieses Jubiläum erst nächstes Jahr begehen.Nach einer Kirchenbesichtigung geht es schließlich zu Kaffee satt, leckerer Landfrauentorte und Butterkuchen ins Hofcafé Mehlkammer. Gegen 18 Uhr werden alle Mitreisenden wieder zurück in Langenhagen sein. Der Teilnehmerbetrag kostet inklusive Kaffetrinken und Kirchenführung 25 Euro. Die Anmeldung ist bis zum 10. Oktober im Gemeindebüro der Elisabethkirche, Kirchplatz 7 (Telefon 0511/73 31 61) möglich. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen zur Fahrt.