Auf der Weser

Langenhagen. Die AWO Langenhagen schippert am Dienstag, 4. Juni, mit Grillbuffet und Kuchengedeck auf der Weser. Los geht es an dem Tag um 10.30 Uhr vom Busbahnhof am CCL; es sind noch einige Plätze frei. Wer Lust hat, melde sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 20 30 06 85. Immer montags bis donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr.