Generalsekretär zu Gast bei der SPD

Langenhagen. Die SPD Langenhagen lädt ganz herzlich zur Veranstaltung „Auf ein Wort mit Dr. Alexander Saipa“ ein. Der Generalsekretär der SPD Niedersachsen kommt am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr nach Langenhagen. Die Veranstaltung findet in der Teestube der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 19, 30853 Langenhagen, statt.Alexander Saipa wird über die Themen Niedersachsenpartei und Erneuerung der SPD sprechen. Er wird auch einen Einblick in aktuelle Themen der Landespolitik geben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Dialog. Deswegen können die Besucherinnen und Besucher mit dem Generalsekretär der Niedersächsischen SPD die Themen diskutieren, die sie gerne ansprechen möchten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.