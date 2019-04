Auf Entdeckertour zum Vogel des Jahres

NABU lädt Kinder zu einer Tour in die Feldmark ein

Langenhagen. Die Rudi Rotbein Gruppe des NABU Langenhagen lädt am Sonnabend, 27. April, von 15 bis 17 Uhr Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zu einer Tour in die Feldmark ein. Die Feldlerche ist der Vogel des Jahres und einer der Frühlingsboten des NABU. Die Gruppe wird sich spielerisch und informativ mit diesem Singvogel beschäftigen und auch nach anderen Singvögeln horchen und schauen. Ferngläser sind erwünscht! Treffpunkt ist der Parkplatz am Waldsee, Südseite in Krähenwinkel. Um Anmeldung wird gebeten bei Silke Brodersen unter (05 11) 73 50 33 oder per eMail: rudirotbein@nabu-langenhagen.de.