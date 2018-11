Auf frischer Tat

Langfinger am Flughafen festgenommen

Langenhagen. Seit Sonntag, 21. Oktober, ist es im Duty Free Shop in der Abflugebene des Flughafen Hannover zu mehreren Diebstählen von Zigaretten in hohen Mengen gekommen. Zwei Täter wurden dabei nach Auskunft der Polizei auf Video aufgezeichnet. Am MMittwochmorgen erkannten Mitarbeiter des Shops trafen Mitarbeiter des Shops sie auf frischrer Tat. Es erfolgte die Festnahme der beiden Männer. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen litauischen und einen 30-jährigen moldawischen Staatsangehörigen. Ihnen werden bislang fünf Taten am Flughafen Hannover zur Last gelegt. Weitere Taten an anderen Flughafen,unter anderem in Köln stehen ebenfalls im Raum. Ein Richter entscheidet nun wegen der Erlassung eines Haftbefehls gegen die beiden.