Auf gute Nachbarschaft

Godshorner Kirchengemeinde ruft zum Fotografieren auf

Godshorn. Die Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten lädt alle Bürger zu einer Foto-Aktion ein. Zu der Frage „Was macht eigentlich eine gute Nachbarschaft aus?“ werden alle Einwohner Godshorns gebeten, ihre Ideen auf einem Foto festzuhalten. Mitmachen können auch Personen, die beruflich in Godshorn tätig oder anderweitig mit dem Ort verbunden sind. Erlaubt sind auch kritische Eindrücke („Was muss sich für eine gute Nachbarschaft noch ändern?“). Die schönsten Bilder sollen zum Open-Air-Gemeindefest am 10. Juli ausgestellt werden. Fotos können bis zum 30. Juni per E-Mail an m.hartmann@zum-guten-hirten.de gesendet werden. Dabei sollte neben dem Namen auch eine Telefonnummer für Rückfragen mit angegeben werden.