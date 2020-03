Auf in die Hamburger Kunsthalle

VHS besucht Ausstellungen in der Hansestadt

Langenhagen. Eine Exkursion der Volkshochschule und des Kunstvereins führt am Sonnabend, 28. März, von 8.45 bis ca. 17 Uhr nach Hamburg. Dort zeigt die Kunsthalle ihre aktuelle Ausstellung „Goya, Fragonard und Tiepolo“. Die Präsentation versammelt rund 100 bedeutende Gemälde und Graphiken aus wichtigen nationalen und internationalen Museen. Mit dieser Ausstellung präsentiert die Hamburger Kunsthalle die Künstler als Vor- und Wegbereiter der Moderne, in deren Werken die Umbrüche und die Befreiung von den Konventionen in der Mitte des 18. Jahrhunderts bereits nachzuvollziehen sind.Die Exkursion kostet 43,50 euro Euro einschließlich Bahnfahrt, Eintritt und Führung durch die Ausstellung. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax unter der Telefonnummer (0511) 73 07-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen genommen.