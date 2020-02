Auf Kommission

Langenhagen. Am Sonanbend, 21. März, von 10 bis 12 Uhr (Einlass für Schwangere ab 9.15 Uhr) wird in der brandboxx (Haus C, Messehalle, Bayernstraße 3) auf etwa 1.000 Quadratmeter ein entspanntes Second-Hand-Shopping angeboten. Erhältlich sind nach Größen sortierte Kinderkleidung und Schuhe sowie Bücher, Spielsachen, Fahrzeuge, Kinderwagen und vieles mehr. Anschließend kann man sich bei Kaffee und Kuchen vom Shoppen erholen oder ein paar Stücke für die Kaffeetafel daheim mitnehmen.

Auf folgender Seite kann man sich anmelden und erhält weitere Infos: www.kids-basar.de