Auf Verkehrsinsel

Krähenwinkel (ok). Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr auf eine Verkehrsinsel an der Walsroder Straße gefahren. Ein Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Walsroder Straße war zwischen Heinrich-Hagemann-Allee und dem Hainhäuser Weg einseitig gesperrt; es kam zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren acht Kräfte der Feuerwehr, die Polizei sowie ein Rettungswagen.