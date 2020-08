Auffahrunfall

Langenhagen. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin übersah am Sonnabendmorgen um 8.20 Uhr aufgrund der Blendung durch die Sonne,einen Sprinter, der vor einer roten Ampel an der Kreuzugn Flughafenstraße/Am Pferdemarkt wartete und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro und die Fahrzeugführerin klagte über Schmerzen in der Halswirbelsäule.