Aufgebockt

Langenhagen (ok). Auf Backsteinen aufgebockt wurde nach Auskunft der Polizei ein Daimler Benz E 350 D ohne Fahrzeugreifen am Fahrbahnrand von Sonnabend auf Sonntag in Lückewiens Hof. Entstanden ist ein Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.