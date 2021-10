Aufgebockt

Godshorn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde nach Auskunft der Polizei in der Straße "An der Pappelstraße" in Godshorn von einem abgestellten schwarzen VW Lupo

der Katalysator entwendet. Vermutlich wurde dieser mit einem Rohrschneider gelöst und anschließend entfernt. Der Wagen wurde zuvor mit einem Wagenheber aufgebockt. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.