Aufgebrannt

Langenhagen (ok). Drei Altpapiercontainer in der Leibnizstraße und in der Tempelhofer Straße haben nach Auskunft der Poloizei am Mittwoch zwischen 22.50 und 23.30 Uhr gebrannt. Container und Inhalte sind größtenteils aufgebrannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.