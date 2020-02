Aufgebrochen

Langenhagen. Diebe zerstörten nach Auskunft der Polizei zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, das Schloss eines Bauzaunes an der Theodor-Heuss-Straße, brachen an einem Baucontainer ein weiteres Schloss auf und entwendeten die dort gelagerte Rüttelplatte der Marke Wacker. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.