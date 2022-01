Aufgebrochen

Langenhagen (ok). Diebe brachen nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr die Tür des Verwaltungsraumes im Erdgeschoss eines Altenheimes an der Walsroder Straße auf. Sämtliche Aktenschränke wurden aufgebrochen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.