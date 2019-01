Aufgebrochen

Engelbostel. Einbrecher verschafften sich nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 6.40 und 7.15 Uhr Zutritt zum Gelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde am Köllingsmoor in Engelbostel und brachen die Tür eines an das Hauptgebäude angrenzenden Schuppens auf. Ob die Täter etwas aus dem Nebengebäude entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Es ent-stand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 entgegen.