Aufgedrückt

Langenhagen. Diebe drückten nach Auskunft der Polizei am Montagmorgen zwischen 1.30 und 5.30 Uhr gewaltsam die elektronische Schiebetür eines Hotels an der Walsroder Straße auf und gelangten in den Empfangsbereich. Dort wurde die Kassenschublade der Rezeption aufgehebelt und Bargeld entwendet. Ferner begab sich ein Täter durch einen offenen Zugang in ein angrenzendes Restaurant und entwendete zwei Flaschen Wodka. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.