Aufgefahren

Langenhagen. Der 62-jähriger Nissan-Fahrer hielt nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 6.50 Uhr an der rot anzeigenden Ampel der Eichstraße zur Walsroder Straße an. Der 49-jährige Auslieferungsfahrer sah dies zu spät und fuhr auf den Nissan mit seinem Daimler-Benz- Lieferwagen auf. Die 60-jährige Beifahrer des Nissan Fahrers klagte über Nackenschmerzen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.