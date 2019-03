Aufgehebelt

Krähenwinkel (ok). Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 18.45 und 21.30 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses "Auf der Drenße" in Krähenwinkel auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und ließen Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.