Aufgehebelt

Engelbostel. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag zwiachen 20 und 22 Uhr Terrassentür des eines Reihenhauses an der Schulstraße in Engelbostel aufgehebelt. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.