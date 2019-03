Aufgehebelt

Kaltenweide. Mindestens ein Dieb gelangte nach Auskunft der Polizei auf das frei zugängliche Grundstück eines Einfamilienhauses am Kranichweg in Kaltenweide und hebelte am Dienstag zwischen 19.20 und 19.40 Uhr die Küchenterrassentür auf. Da der Täter vermutlich von der anwesenden Eigentümerin überrascht wurde, entwendete er lediglich eine in der Küche abgelegte Geldbörse mit entsprechendem Inhalt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Höhe des Schadens konnte nicht genannt werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.