Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag um Mitternacht und Sonntag, 16.30 Uhr, die verschlossene Tür eines Baucontainers am Graneweg auf und gelangten so in das Innere. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.