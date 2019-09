Aufgehebelt

Krähenwinkel. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei in der Nach von Freitag auf Sonnabend durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Räumlichkeiten eines Lebensmittelmarktes an der Walsroder Straße, Höhe Bauernpfad, wo sie anschließend auch die Tür zum Büro aufhebelten und dieses durchsuchten. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Am Fenster und der Tür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zewugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.