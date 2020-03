Aufgehebelt

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Aufhebeln des Schlossriegels in das Fahrzeuginnere eines Citroen Jumper an der Bahnhofstraße und entwendeten diverses Elektrowerkzeug. Die Schadenshöhe beträgt etwa 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.