Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Einbrecher hebelten nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 21.30 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Wagens an der Feldstraße auf und ließen diverse Werkzeuge mitgehen. Die Schadenshöhe liegt bei 250 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.