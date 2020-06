Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Montag die Seitenfenster eines Imbisswagens an einem Baumarkt an der Westfalenstraße aufgehebelt und sind in das Fahrzeug eingestiegen. Dort haben sie das Wageninnere durchwühlt, allerdings kein geeignetes Diebesgut gefunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.