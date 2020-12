Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 2 und 10 Uhr die Eingangstür einer Pizzeria am Pferdemarkt auf und ließen Bargeld sowie Getränke mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.