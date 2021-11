Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Einbrecher hebelten nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 14.15 und 18.30 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Im Hohen Felde" auf und entwendeten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.