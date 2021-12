Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Balkontür aufgehebelt und am Montag zwischen 14 und 19 Uhr in die Wohnung einer 70-Jährigen am Kuckuckskamp eingedrungen. Gestohlen worden ist nach Auskunft der Polizei aber nichts. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.