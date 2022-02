Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei versucht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Hebelwerkzeug in ein Bestattungsinstitut an der Walsroder Straße/Niedersachsenstraße einzudringen. Die Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.