Aufgehebelt

Schulenburg. Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schiebetür des Mercedes Sprinters an der Eibenstraße auf. Im Anschluss wur-den aus dem Fahrzeug mehrere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro entwendet. Am Tannenweg wurde in derselben Nacht eine Beifahrertür demoliert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.