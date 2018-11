Aufgehebelt

Langenhagen. Diebe versuchten nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in die Lidl-Filiale an der Straßburger Straße einzubrechen. Sie hebelten diie seitliche Eingangstür auf. Hierbei wird der Einbruchalarm ausgelöst, wodurch die Täter vermutlich vor dem Betreten des Supermarktes abgehalten werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.