Aufgehebelt

Langenhagen. In einem Mehrfamilienhaus an der Hindenburgstraße hebelten Einbrecher am Dienstag zwischen 8.45 und 11.55 Uhr nach Auskunft der Polizei eine Wohnungstür auf und gelangten hierdurch in die Wohnung. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Es wurde nach Angaben der geschädigten Familie Bargeld und Unterhaltungselektronik entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Zeuhgenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.