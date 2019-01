Aufgehebelt

Krähenwinkel (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 10 und 15.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Sie durchwühlten dort mehrere Räume und ließen noch Bargeld mitgehen. An der Graditzer Straße hebelten Langfinger ein Küchenfenster auf.. Sie entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.